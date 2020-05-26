РИАМО - 26 мая. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала, что главы некоторых стран приедут на парад Победы в Москву 24 июня, несмотря на эпидобстановку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно решению президента России Владимира Путина парад Победы, который не состоялся из-за пандемии коронавируса 9 мая, пройдет 24 июня в Москве. Свое участие в мероприятии уже подтвердили президенты Молдавии и Казахстана.

«Конечно, для нас День Победы — священный праздник, который обычно проходит при любой погоде и любых вызовах. Но вместе с тем мы понимаем, что наши отцы и деды не для того проливали свою кровь, чтобы мы рисковали жизнями и здоровьем их детей и внуков», — сказала Ковитиди.

Она добавила, что, когда будет проходить подготовка к празднику, эпидобстановка в стране и мире будет учитываться, как и возможные риски. По ее мнению, многие главы государств смогут приехать, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

По словам Ковитиди, даже в случае, если гостей не будет, праздник состоится и его ничто не испортит, так как «хозяевами на Красной площади будут россияне», ведь это их торжество.

Ковитиди также порекомендовала соблюдать режим самоизоляции всем, чтобы можно было отметить праздник всем вместе.

Примерную дату проведения акции «Бессмертный полк». Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, если она не улучшится, то дату перенесут на более поздний срок.

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