РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Во вторник команда parkrun Наташинский отмечает свое двухлетие, сообщается в Instagram-аккаунте команды.

«Мы поздравляем всех вас с этим знаменательным событием! Спасибо всем, кто был с нами все эти два года: кто приходил к 9:00 по субботам на площадь между Наташинскими прудами, кто совершал свои 5-километровые пробежки в нашей компании, кто помогал с организацией и проведением наших мероприятий, кто приносил вкуснейший чай и делился угощениями - всем-всем-всем! Без всех вас у нас бы не было такого замечательного центра притяжения как parkrun Наташинский!» - говорится в сообщении.

Всего за два года прошло 99 забегов, в которых приняли участие 1 332 человека.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса субботние парковые забеги в парке «Наташинские пруды» не проводятся. Тренировки будут возобновлены, как только это станет возможным.