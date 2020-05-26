РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска административная комиссия выявила нарушения на прилегающей территории к частным домовладениям, в том числе хранение стройматериалов, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Административная комиссия Подольска осмотрела прилегающую территорию к частным домовладениям микрорайона Климовск.

«В ходе осмотра выявлены нарушения, выразившиеся в складировании и хранении строительных материалов и изделий на прилегающей к домам территории. На основании уведомлений, врученных собственникам частных домовладений о необходимости устранения данных нарушений, ими приняты меры по уборке строительных и иных материалов. Просим собственников частных домовладений поддерживать придомовую территорию в нормативном состоянии и не допускать хранение строительных материалов и мусора», - говорится в сообщении.

В случае неисполнения требований информацию передают в административную комиссию горокруга для принятия мер административного воздействия и наложения штрафа в соответствии со статьей 6.2 кодекса Московской области об административных правонарушениях.

Нарушение статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.