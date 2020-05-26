РИАМО - 26 мая. Полиция проводит проверку из-за видео, на котором пьяная женщина в Химках отчитывает ребенка за то, что тот попросил ее остановить трансляцию на сайте для знакомств, сообщила во вторник РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«По данному факту органами МВД проводится проверка. Ждем результатов. Меры будут приниматься по итогам проверки с учетом всех обстоятельств произошедшего и в интересах ребенка. Мы за сохранение семьи», - сказала Мишонова.

По сообщениям СМИ, жительница Химок в пьяном виде вела развратные трансляции на сайте знакомств. Мальчик на видео попросил маму прекратить, а также говорит, что она ему обещала так не делать. В родительница отвечает, что хочет побыть дома и отдохнуть.