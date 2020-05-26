РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. Запись на 2020-2021 год в детскую архитектурно-художественную школу «Архимед» городского округа Мытищи будет открыта с 1 июня, сообщается в Instagram-аккаунте школы.

«Запись пройдет на портале Навигатор дополнительного образования Московской области. В этом году (в 2020-2021 году - ред.) будет только 1 этап: творческий просмотр - это 10-15 работ, выполненные ребенком за последние 1-2 года (формат А3, графика, живопись). После подачи заявления на портале нужно будет принести работы детей в школу. Работы должны быть подписаны и сложены в папку или файл», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно найти на сайте школы «Архимед».