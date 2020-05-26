РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мая. В подмосковных Котельниках мужчина получил огнестрельное ранение в область глаза, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел около дома №46 в микрорайоне Белая Дача.

«Мужчина получил огнестрельное ранение в область глаза», - сказал сотрудник.

Как сообщил корреспонденту «РИАМО в Люберцах» сотрудник в медицинских кругах, мужчина остался жив, его отвезли в Красногорскую больницу.