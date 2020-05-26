РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мая. В подмосковных Котельниках мужчина получил огнестрельное ранение в область глаза, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.
Инцидент произошел около дома №46 в микрорайоне Белая Дача.
«Мужчина получил огнестрельное ранение в область глаза», - сказал сотрудник.
Как сообщил корреспонденту «РИАМО в Люберцах» сотрудник в медицинских кругах, мужчина остался жив, его отвезли в Красногорскую больницу.
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