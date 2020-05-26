РИАМО - 26 мая. Уведомления с просьбой сделать фотографию в приложении для пациентов с коронавирусной инфекцией в приложении «Социальный мониторинг» заменят на SMS-сообщения, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко





Фотография нужна для того, чтобы подтвердить местоположения пациента и убедиться, что он находится у себя дома на самоизоляции.

С середины апреля в Москве через приложение «Социальный мониторинг», которое помогает следить за соблюдением режима самоизоляции, в автоматическом режиме выписали порядка 54 тысяч штрафов.