РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. Сотрудники АО «Метровагонмаш», расположенного в городском округе Мытищи, работают в защитных масках под сварочными шлемами, сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

«Не забывая про средства индивидуальной защиты (СИЗ) в период пандемии, рабочие цеха №317 варят будущие кузова вагонов метро и рельсовых автобусов, находясь в масках даже под сварочным шлемом. Сохраняя дисциплину в вопросах профилактики Covid-19 — заводчане предотвращают любые риски», - говорится в сообщении.

АО «Метровагонмаш» до 1992 года входило в состав «Мытищинского машиностроительного завода». Предприятие является одним из ведущих в России, работающих в области транспортного машиностроения, и входит в состав «Трансмашхолдинга».