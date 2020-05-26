РИАМО - 26 мая. В России свою работу смогут запустить спортивные объекты, в том числе фитнес-клубы, при условии предварительной записи клиентов и при обеспечении соблюдения социальной дистанции, соответствующий документ опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Сотрудники спортивных объектов должны будут проходить «входной фильтр» перед сменой с обязательным измерением температуры, носить защитные маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками. также работники должны будут соблюдать ряд других правил.

«Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями спортивных сооружений методом расстановки спортивного оборудования и нанесения разметки в студиях групповых занятий для исключения контактов между ними», - отмечается в документе.

Перед работой помещения должны будут пройти дезинфекцию. Должен быть организован медосмотр сотрудников в течение рабочего дня. При входе руки должны обрабатываться антисептиками.

Также нужно будет закрыть часть кабинок для переодевания, чтоб соблюдалась дистанция.

Употребление пищи на рабочем месте также запрещается, также под запрет попадет продажа чая и кофе.

Воздух нужно будет также обеззараживать. Организации должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты и обеззараживающих средств.

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26 МАЯ

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