РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске успешно провели гидравлические испытания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей повышенным давлением от центрального теплового пункта в ходе подготовки объектов коммунального и энергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 года, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

25 мая в рамках мероприятий по подготовке объектов коммунального и энергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 года в городском округе Подольск проводились гидравлические испытания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей повышенным давлением от центрального теплового пункта №10 ОАО «ПТЭК».

«Испытания прошли успешно, в сети падения давления не выявлено», - говорится в сообщении.

Контроль качества гидравлических испытаний тепловых сетей проводился сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с представителями ГКУ МО «МОС АВС».