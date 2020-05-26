РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Балетмейстеру МУК «Дом культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска Людмиле Юшиной присвоили звание заслуженного работника культуры РФ, сообщается на сайте администрации округа.

«Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ «О награждении государственными наградами РФ». Данным указом звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено балетмейстеру МУК «Дом культуры «Металлург» микрорайона Львовский городского округа Подольск Людмиле Юшиной», - говорится в сообщении.

Многие знают Юшину как бессменного руководителя народного хореографического ансамбля «Рассвет» Дома культуры «Металлург». Она создала этот коллектив в 1978 году, а в 1993 году ансамблю присвоили почетное звание «Народный». И вот уже более 20 лет артисты достойно подтверждают это звание.

Особое внимание Юшина уделяет развитию и популяризации русского народного танца. В репертуаре ансамбля танцы Курской, Рязанской, Тверской, Орловской областей. Воспитанники коллектива передают национальный колорит хореографических постановок. Благодаря ярким выступлениям «Рассвет» пользуется заслуженным успехом у зрителей.

Также Юшина является режиссером-постановщиком, художником-оформителем многих концертных программ. Большое внимание уделяет подготовке специалистов для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере культуры. Так, пять выпускников ансамбля «Рассвет» окончили Московский государственный университет культуры и искусств, два выпускника — Московский областной колледж искусств. Один из них, Роман Андрейкин, с 2000 года является ведущим солистом современной труппы Театра «Балет Москва», а с 2002 года — обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая мужская роль».

Народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» — постоянный участник областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов, обладатель многих наград и значимых призов. Ранее Юшина удостоена знака «За достижения в культуре» министерства культуры РФ, звания «Заслуженный работник культуры Московской области», знака губернатора Московской области «За труды и усердие», почетного знака Московской областной думы «За трудовую доблесть» и многих других наград.