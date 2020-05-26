РИАМО - 26 мая. Дорогомиловский районный суд столицы взял под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве гражданки Кубы, сообщил во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы суда.

«Сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Александрову до 24 июля 2020 года», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, вечером 24 мая в мусорном контейнере вблизи жилого дома по улице Кастанаевской в Москве найдено тело гражданки Республики Куба 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения. Ранее в правоохранительные органы обратилась знакомая девушки. Она пояснила, что с телефонного номера потерпевшей ей пришли сообщения с требованиями выкупа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан мужчина 1981 года рождения.