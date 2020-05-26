РИАМО - 26 мая. С 10 апреля волонтеры и курьеры совершили свыше 250 тысяч поездок на велосипедах, в течение полутора месяцев добровольцы помогают жителям столицы оставаться дома, доставляя все необходимое, сообщается в Instagram-аккаунте Московского велопроката.

«С нетерпением ждем, когда вы все вновь сможете отправиться на работу или по делам на «Велобайке!» — говорится в сообщении.

Курьеры крупных фирм и волонтеры оказывают помощь москвичам, находящимся на самоизоляции. Уже полтора месяца они доставляют гражданам продукты и предметы первой необходимости.

Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров начал работу 10 апреля. Сначала открылась только половина станций, вторая половина открылась неделю спустя. Время бесплатной поездки ограничено 45 минутами.

До 31 мая в Москве действует режим самоизоляции.