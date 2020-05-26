РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске стартовала приемная кампания в институт и колледж сервисных технологий ФГБОУ ВО Российского государственного университета туризма и сервиса, сообщается в группе «РГУТИС Подольск - Институт и Колледж» в соцсети «ВКонтатке».



«Институт сервисных технологий ФГБОУ ВО Российского государственного университета туризма и сервиса объявляет о старте приемной кампании-2020. В настоящее время приемная комиссия работает в дистанционном режиме, все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (925)833-66-37. Также задать вопросы письменно, написав сообщение на номер 8 (925) 833-66-37 (SMS, WhatsApp, Viber, Telegram) или на почту priem-ist@mail.ru», - говорится в сообщении.

Институт и колледж расположены в одном здании в Подольске на улице Красная, 20 (здание бывшего Подольского индустриального техникума). Все обучение проходит в горокруге. Есть бюджетные места, по окончании выдается государственный диплом.

В институт принимают на направление сервис (очная и заочная форма); менеджмент (очная и заочная форма), государственное и муниципальное управление (заочная форма), экономика (заочная форма), юриспруденция (очно-заочная форма).



В 2020 году в колледже набирают на следующие направления на базе 9 классов: туризм, гостиничный сервис, информационные системы, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. На базе 9 и 11 классов: банковское дело и право и организация соцобеспечения. Для поступления в колледж вступительные испытаний не проводят, для зачисления необходимы только паспорт и аттестат.