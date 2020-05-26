РИАМО – 26 мая. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина заявила, что не планирует изменять планы по вручению премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка», несмотря на письмо его дочери с протестом, сообщает Федеральное агентство новостей.
В открытом письме дочь писателя Татьяна Успенская назвала своего отца «жестоким человеком, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие». Она выступила с протестом и призвала не присваивать эту премию.
Она подчеркнула, что за последние 50 лет сказки именно этого писателя отличались наибольшей новизной и современностью. По ее мнению, вклад писателя Успенского в детскую литературу неоценим.
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