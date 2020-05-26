РИАМО – 26 мая. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина заявила, что не планирует изменять планы по вручению премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка», несмотря на письмо его дочери с протестом, сообщает Федеральное агентство новостей.

В открытом письме дочь писателя Татьяна Успенская назвала своего отца «жестоким человеком, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие». Она выступила с протестом и призвала не присваивать эту премию.

«Это письмо носит такой личный характер. Я бы сказала, это письмо не о писателе Успенском, а о человеке Успенском. А мы все-таки руководствовались мнением, что присуждаем премию «Большая сказка» именно имени писателя Эдуарда Успенского, вклад которого, собственно говоря, в детскую литературу действительно особенный и огромный», - сказала Веденяпина.

Она подчеркнула, что за последние 50 лет сказки именно этого писателя отличались наибольшей новизной и современностью. По ее мнению, вклад писателя Успенского в детскую литературу неоценим.