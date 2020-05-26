РИАМО - 26 мая. Заседание столичного парламента впервые пройдет в дистанционном формате, в рамках заседания планируется обсуждение бюджетного устройства в Москве, начало 27 мая в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

В рамках заседания планируется рассмотреть шесть законопроектов и два проекта постановлений столичного парламента. Прямая трансляция заседания будет доступна на официальном видеоканале Мосгордумы. Начало 27 мая в 10:00 по московскому времени.

«Заседание столичного парламента начнется с рассмотрения проекта закона Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» и приостановлении действия отдельных положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», – говорится в сообщении.

Представит документ председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева (партия «Единая Россия»).

С проектом закона Москвы «О сроке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» выступит председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Москвы» Владимир Дудочкин, содокладчик – председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

«О внесении изменений в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации» доложит представитель Мосгордумы в СФ Федерального Собрания РФ, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

Законопроект «О внесении изменения в Закон Москвы от 9 декабря 1998 года № 29 «О торговой деятельности в Москве» представит председатель комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Возможность проведения заседаний Мосгордумы в удаленном режиме была закреплена в Регламенте МГД 1 апреля 2020 года.