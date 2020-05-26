РИАМО - 26 мая. «Мособлгаз» построил более 86 километров газопровода в первом квартале текущего года, в Подмосковье за этот период к газу подключились более 4,5 тысяч новых абонентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2025 года» с января по март «Мособлгаз» построил и ввел в эксплуатацию газопроводы в Наро-Фоминске, Воскресенске и Одинцове. Протяженность газовых сетей составила более 30 километров, созданы условия для газификации более 1,6 тысячи жителей региона», — отмечается в материале.

За первый квартал в диспетчерский центр Мособлгаза поступило более 22 тысяч звонков от жителей региона. Бригады оперативно осуществляли выезды по аварийным заявкам. Когда в Подмосковье объявили режим повышенной готовности, все сотрудники аварийных бригад прошли инструктажи и начали использовать средства индивидуальной защиты.

В первом квартале 2020 года появились социальные акции, жителям Московской области предложили специальные условия на проведение комплексного обслуживания газового оборудования.

В акции «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу» приняли участие 1250 ветеранов, компания заменила им 650 газовых приборов. В акции «Мособлгаз – тепло большой семьи» приняли участие 250 многодетных семей, в рамках акции «Мособлгаз – с заботой о старшем поколении» выполнено 700 обращений.

Для предпринимателей малого и среднего бизнеса предприятие открыло горячую линию по вопросам газификации: 8 800 301 00 04.