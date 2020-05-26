РИАМО - 26 мая. Более 40% земли Подмосковья обработали от борщевика в рамках первого этапа мероприятий по борьбе с этим сорняком, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работы по очистке территорий всех городских округов Подмосковья от борщевика выполняют более 200 человек 16 муниципальных бюджетных учреждений и 19 подрядных организаций.

«Первый этап обработки земли от борщевика очень важен. Растение необходимо обработать до середины июня, когда оно зацветает, чтобы не появились семена и не разнеслись на километры. На сегодняшний день мероприятия по обработке от сорняка проведены на 2,5 тысячи участках общей площадью 5,4 тысяч гектаров. Обработано 41,25% от запланированного», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он подчеркнул, что самые большие площади обработаны в Можайском городском округе — 1061 гектара, в Волоколамском — порядка 528 гектара и Сергиево-Посадском — более 444 гектара. Полностью первый этап обработки — покос и обработка химическими средствами — завершен в Богородском, Воскресенском, Одинцовском городских округах, а также в Кашире и Серебряных Прудах», — отметил Разин.

Борьбу с сорняком начали в Подмосковье в апреле, всего предстоит очистить от сорняка чуть больше 32 тысяч гектаров земли. Первый этап обработки всей территории Подмосковья от борщевика планируется полностью завершить 10 июня.

Штрафы за борщевик введены в Подмосковье с ноября 2018 года. В этом году они не изменятся: гражданам от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Борщевик Сосновский — это ядовитое растение, получившее широкое распространение на территории России и других стран. Данная трава представляет опасность для человека прежде всего из-за свойств своего сока — при попадании на кожу он вызывает сильные и долго заживающие химические ожоги. В составе сока — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету.