РИАМО - 26 мая. В супермаркетах и обычных продуктовых магазинах Московской области установили 38 «Тележек добра» для сбора помощи малоимущим гражданам, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта.

Проект стартовал 9 апреля. На сегодняшний день в проекте участвует 81 регион. По всей стране 1,6 тысячи магазинов установили продуктовые тележки и специальные боксы, где неравнодушные граждане и общественники оставляют приобретенные продукты, из которых волонтеры акции «МыВместе» формируют продуктовые наборы и передают их нуждающимся малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и другим незащищенным слоям населения.

«В настоящее время проект является эффективным инструментом оказания адресной помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что в каждом субъекте задействовано от 10 до 50 торговых точек по сбору продуктов, число нуждающихся намного превышает количество собираемой помощи.