РИАМО – 26 мая. Министерство финансов РФ перечислило в Пенсионный фонд России 222 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми, по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет, сообщает Газета.ru.

«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 миллиарда рублей для поддержки семей с детьми», – говорится в сообщении.

197 миллиардов выделили на выплаты детям в возрасте от трех до 16 лет. Предполагается, что помощь охватит 19 миллионов детей, по 10 тысяч рублей на ребенка.

Еще около 25 миллиардов рублей будут направлены на пособия 1,6 миллиона детей до трех лет. Семьям, где есть малыши, выплатят по 5 тысяч рублей.

Жители столицы теперь могут обратиться к голосовому помощнику по номеру: +7 (495) 777-77-77, чтобы узнать, как получить выплату на ребенка от трех до 16 лет на федеральном портале госуслуг.

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