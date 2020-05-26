РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Жителей подмосковного Красногорска предупредили об опасности преступлений коррупционной направленности, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

«Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно, если оно совершается в соучастии или сопровождается вымогательством. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по горокругу Красногорск предупреждают граждан о том, что коррупция наносит вред всей системе управления, влияя в свою очередь на подрыв авторитета государственных и властных структур», - говорится в сообщении.

МВД РФ на постоянной основе осуществляет комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений коррупционной направленности.

«Если вы встретились со взяточничеством и произволом любого должностного лица в открытой или скрытой форме, вам необходимо обратиться в полицию. Сотрудники УМВД России по горокругу Красногорск дадут необходимые консультации и окажут профессиональную помощь в каждом конкретном случае», - добавляется в материале.

Телефоны дежурной части УМВД: 8(495)562-22-20, 8(495)562-41-85.

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, горожане могут обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов.

Телефон управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области: 8(499)317-24-66. Также можно позвонить в ГУ МВД по Московской области: 8(495)692-70-66. Телефон доверия МВД России: 8(495)667-74-47.