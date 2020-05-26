РИАМО - 26 мая. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев помог предпринимателю вернуть задолжность в размере 1,5 миллионов рублей по муниципальному контракту, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«После обращения к вам задолженность по оплате выполненных работ была полностью погашена. Вы единственные, кто откликнулся на наш крик о помощи. Благодарим за содействие и быстрое разрешение нашей проблемы», — написал предприниматель в благодарственном письме.

Директор ООО «ТеплоАвтоматика» обратился за помощью, потому что ему своевременно не заплатили за оказанные услуги по договору на проектирование модернизации системы управления котельной.

Заказчик работ осуществляет поставку коммунальных услуг в МКД городского округа Зарайск, МУП оплатило только 25% всего контракта, при этом продолжало деятельность и во время пандемии, а значит получало оплату с клиентов, которых обслуживает.

Исполнитель заказа был вынужден частично приостановить деятельность из-за распространения коронавируса и сокращения заказов, это привело к убыткам, в том числе из-за того, что предприниматель должен был выплачивать зарплату сотрудникам и сохранять рабочие места.

«При этом, работая с данным обращением выяснилось, что упомянутый МУП уже был замечен в аналогичном нарушении, задолжав другой организации, работающей на территории подмосковного региона, за исполненные работы по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов», — отметил Головнев.

Совместно с Главным контрольным управлением Московской области аппарат бизнес-омбудсмена смог воздействовать на учреждение. Заказчик перевел оплату в размере 1,457 миллиона рублей.