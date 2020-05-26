РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске в ходе рейда по объектам потребительского рынка составили четыре протокола за работу торговых точек без разрешения в период всеобщей самоизоляции и за несоблюдение масочного режима, сообщается на сайте администрации округа.

Рейд по объектам потребительского рынка провели сотрудники администрации городского округа Подольск совместно с представителями УМВД и государственного административно-технического надзора по Московской области 26 мая. В ходе рейда обращали внимание на два вида нарушений – работа торговых точек без разрешения в период всеобщей самоизоляции и несоблюдение масочного режима.

«Проверили более 100 субъектов по городскому округу Подольск – на Центральном рынке, в микрорайоне Климовск, Кутузово, а также в центральных районах города Подольска. Проверка была выборочная. По факту нарушений в отношении граждан составили четыре протокола, которые направят в суд для принятия решения об административной ответственности», - сказал начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

Он добавил, что в целом ситуация в округе удовлетворительная, нарушений немного.