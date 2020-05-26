РИАМО - 26 мая. По данным на прошлую пятницу, в России умер от коронавирусной инфекции 101 медик, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказала директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.

«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек», — сказала Летникова.

На заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья она отметила, что министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid-19 среди медработников.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян сказал, что пик заболеваемости коронавирусом пройдет только в Московском регионе.

В России за весь период эпидемии зарегистрировано 362 342 случая инфицирования Covid-19, выздоровели 131 129 человек, скончались 3 807 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.