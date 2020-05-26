РИАМО – 26 мая. В первый день после возобновления работы каршеринга в столице москвичи арендовали около 1,5 тысячи автомобилей, для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск, сообщает ТАСС.

«С 25 мая мы частично возобновили работу операторов краткосрочной аренды, к сервису уже подключились «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive с общим парком более 30 тысяч машин», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что больше всего машин брали жители в Таганском и Тверском районах, а также в Люблино и Куркино. В первый же день работы пользователи взяли в аренду около 1,5 тысячи авто.

По словам Ликсутова, в настоящее время в столице каршеринговый автомобиль можно арендовать минимум на пять дней. После завершения аренды машина снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 22 апреля работа операторов каршеринга была приостановлена. 21 апреля мэр принял новый указ, согласно которому операторы каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, могут возобновить работу с 25 мая при соблюдении ряда условий.

В частности, должна быть обеспечена проверка наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории Москвы; авто может быть передано новому получателю услуги только после проведения дезинфекции машины, в том числе внутренних частей и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.