РИАМО – 26 мая. «Корзинка РИАМО» совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» продолжают специальный проект - кулинарный марафон.

Марафон проходит в разделе «Лайфхаки для хозяйки» на сайте «Корзинки»: https://korzinka.riamo.ru/cooking/lifehacks/.

В рамках спецпроекта до конца мая известные фуд-блогеры и авторы популярнейших книг по кулинарии, а также кондитеры, рестораторы и специалисты в области здорового питания делятся кулинарными лайфхаками и рецептами из своих книг.

Очередной видеоурок в рамках марафона проведет блогер-кулинар Иван Забавников. Он научит всех готовить итальянское печенье бискотти. Выпуск появится на сайте 27 мая.

С другими рецептами Ивана Забавникова можно ознакомиться в книге «PRO Хлеб и не только. Тонкости забавной выпечки».

Поделиться своими отзывами и впечатлениями от кулинарного марафона можно в соцсетях с хэштегами #корзинкариамо и #читайвкусно.

«Корзинка» - проект Регионального информационного агентства Московской области для грамотных потребителей. Кулинарный марафон проводится совместно с сетью современных универсальных книжных магазинов «Читай-город», работающих по всей России.