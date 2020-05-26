РИАМО - 26 мая. Информацию о том, что в Москве не существует четких критериев определения пациентов с подозрением на коронавирус, не соответствует действительности, говорится в официальном Twitter-аккаунте департамента здравоохранения столицы.

Ранее информация об этом появилась в соцсетях. В ведомстве уточнили, что сейчас все заболевшие с признаками ОРВИ рассматриваются, как пациенты с подозрением на коронавирус. У них обязательно берут тест и при необходимости отправляют на компьютерную томографию (КТ).

«Если состояние пациента ухудшается и ему требуется госпитализация, он направляется только в перепрофилированный для лечения коронавирусной инфекции стационар», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что один из корпусов горбольницы №64 перепрофилирован для лечения коронавирусных больных. Положенные городские и федеральные надбавки за апрель получили все медработники этого учреждения. В остальных корпусах этой больницы проводят лечение пациенты с другими заболеваниями.

В Москве продлен режим самоизоляции до 31 мая. Это значит, что жителям столицы по-прежнему не рекомендуют покидать дома кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгула собаки.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 2830 в Москве.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.