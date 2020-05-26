РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске сотрудники дорожной службы жарили шашлыки прямо на дороге, которую ремонтировали, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Во вторник в 12:45 мы проезжали перед Кутузовским мостом на Большой Серпуховской, где магазин «Пятерочка», и увидели, как рабочие дорожной службы жарили мясо прямо на дороге, над огромной жаровней шел сильный дым», - сказала свидетель.

По словам сотрудника администрации гороркруга, шашлыки действительно жарили во время ремонта улицы Большая Серпуховская, там заключен контракт на ремонт дорожного полотна между ГБУ МО «Мосавтодор» и ООО «Рус-Строй».

Информацию о действиях подрядной организации, работающей на ремонте региональной дорожной сети на улице Большая Серпуховская, направили в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области посредством системы мониторинга «Инцидент».

К работам подрядчик приступил 18 мая, на сегодняшний день работы продолжаются. Данное происшествие по организации шашлыка рабочими в месте проведения подрядных работ пресечено сотрудниками полиции. В связи с созданием помех движению ГИБДД составляется протокол в отношении виновных лиц