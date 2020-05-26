РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. Сотрудники полиции городского округа Мытищи задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи банковских карт, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть с заявлением о краже обратился 43-летний местный житель. Он пояснил, что неизвестное лицо похитило его банковские карты, с которых в последующем были списаны денежные средства. Сумма материального ущерба составила 32 тысячи рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 34-летний местный житель. По данному факту следственным управлением МУ МВД проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении)», - говорится в сообщении.