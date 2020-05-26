РИАМО - 26 мая. В Московской области на территории 50 городских округов продолжается масштабный ремонт дорог, работы ведутся на 358 участках муниципальных и региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорожные службы уже отремонтировали более 150 участков дорог, что составляет около 15% от общего плана ремонта. Работы продолжаются на 358 муниципальных и региональных дорогах. Все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты, ход работ отслеживают через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ)», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди самых протяженных объектов, на которых ведется устройство покрытия, — дорога Кашира — Серебряные Пруды — Узловая — Масловская фабрика с 0,8 по 3,8 километра. Также работы ведутся на дороге Аладьино — Воскресенки — Труфаново с 6,6 по 12,8 километра.

Кроме того, работы ведутся в Талдомском городском округе на дороге Талдом — Темпы с 8,5 по 15,6 километра, в Волоколамске — на дорогах Суворово — Волоколамск — Руза с 9,4 по 12,3 километра, Лотошино — Суворово — Клин с 11,7 по 20 километра. Также в Дмитровском округе продолжаются работы на дороге Хлебниково — Рогачево с 8,9 по 20,6 километра и с 20,6 по 28,1 километра, на подъезде №20199 на 90 километре Дмитровского шоссе с 0 по 5,8 километра.

Также дорожники работают на Старосимферопольском шоссе с 46,9 по 53 километр в Подольске и с 70,2 по 76,6 километра в Чехове, на Лихачевском шоссе с 0 по 3,4 километра в Долгопрудном, на Егорьевском шоссе с 0 по 2,1 километра в Люберцах.

В 2020 году планируется отремонтировать более 1,7 тысячи участков автодорог протяженностью свыше двух тысяч километров, из них более 400 участков протяженностью порядка 1,5 тысяч километров на региональной дорожной сети.

Ремонт региональных дорог проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонтный сезон в Подмосковье планируется осенью.