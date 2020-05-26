РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Сотрудники пожарной части №307 Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» переехали в новое пожарное депо, расположенное в микрорайоне Саввино, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

Торжественное открытие перенесли на начало июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Ну вот и свершилось! Пожарная часть №307 Балашихинского управления ГКУ МО «Мособлпожспас» переехала в новое пожарное депо в микрорайоне Саввино. Связь работает, пункт диспетчера принимает сигналы, техника в гараже», - говорится в сообщении.

Для строительства пожарного депо в микрорайоне Саввино было выделено около гектара земли.

Новое двухэтажное здание пожарного депо рассчитано на шесть спасательных автомобилей.