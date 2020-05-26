РИАМО - 26 мая. «Почта России» продолжает развивать цифровые услуги, отвечающие потребностям ее клиентов, среди новых сервисов – «Легкий возврат», по которому покупатели могут быстро и бесплатно – буквально за три шага – возвращать купленные в интернет-магазине товары, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Услуга «Легкий возврат» позволяет покупателям вернуть заказ из интернет-магазина, если тот подключен к данной услуге.

«Интернет-магазину необходимо заключить с «Почтой России» договор, который, кстати, теперь возможно оформить по упрощенной схеме через электронный сервис. После заключения договора онлайн-магазин получает возможность создания уникального трек-номера возвратного отправления», – сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Он добавил, что данный трек-номер передается покупателю, и в случае возврата товара интернет-продавец может получить его обратно в любом из отделений «Почты России».

За 2020 год сервисом по упрощенному возврату товаров воспользовались свыше 12 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. Чаще всего покупатели возвращали не подошедшие по размеру одежду и обувь, также оформляли возврат электротехники, косметики, спортивного инвентаря.

Адушев подчеркнул, что для возврата товара в интернет-магазин покупатель делает всего три шага: получает от интернет-магазина трек-номер, упаковывает возврат и относит его в ближайшее почтовое отделение. Платить в данном случае за отправление не надо. Максимальный вес отправления на возврат – 20 килограммов.

Услуга по упрощенному возврату товаров для онлайн-покупателей стала доступна с конца прошлого года. Тогда клиенты «Почты России» оценили возможность бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре.