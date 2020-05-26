РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зарегистрировали более 1,3 тысячи случаев инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

За сутки в Подмосковье выявили 817 случаев заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 21 новый случай коронавируса. Всего в округе 1 387 заболевших», — говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили четыре новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 214 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили шесть случаев за сутки, всего в муниципалитете 352 случая инфицирования.

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26 МАЯ

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.