РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 мая. В городском округе Щелково за сутки выявили еще восемь человек с коронавирусной инфекцией, всего в округе зафиксировано 739 случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации.

Всего в Московской области за минувшие сутки выявили 817 случаев коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявлено еще восемь случаев Covid-19. Всего выявлено 739 человек с коронавирусом», - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе подтверждено 35 163 случая коронавируса. Скончались 349 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 6 178 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов рекомендуется использовать защитную маску.