РИАМО - 26 мая. Инспекторы Минэкологии вместе с сотрудниками полиции пресекли незаконную добычу песка в Волоколамском городском округе, полиция начала доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе рейда специалисты задержали самосвал и ковшовый погрузчик, которые вели незаконную добычу полезных ископаемых. Возбуждено дело об административном правонарушении.

«В ходе рейда задержаны самосвал и ковшовый погрузчик, возбуждено дело об административном правонарушении. Полиция начала доследственную проверку. За последнее время это уже третье серьезное нарушение природоохранного законодательства, зафиксированное вблизи рабочего поселка Сычево», – говорится в сообщении.

Ранее Минэкологии начало расследование в отношении ООО «Саргас», которое обустраивает в Волоколамском городском округе пруд. В ходе ремонта строительной техники рабочие допустили разлив нефтепродуктов на почву.