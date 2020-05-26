РИАМО - 26 мая. Школьный историко-краеведческий музей в Реутове стал победителем конкурса зрительских симпатий на всероссийском конкурсе школьных музеев «Мой музей», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Историко-краеведческий музей школы №6 занял 3 место во всероссийском конкурсе школьных музеев «Мой музей» 2020 года. По результатам голосования за приз зрительских симпатий музей стал безусловным победителем», - говорится в сообщении.

25 мая нынешнего года историко-краеведческому музею СОШ № 6 исполнилось 25 лет. За эти годы собрана богатейшая экспозиция, отражающая исторические события. Много сил в ее создание вложили преподаватели и учащиеся школы. Это результат их многолетней работы.

«У истоков школьного музея стояла Идалия Львова, именно по ее настоянию в школе был создан музей. И сегодня музей проводит яркую, интересную и достойную работу. Многие ребята, которые вели исторический поиск, неоднократно становились победителями и призерами разных конкурсов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», - приводятся в сообщении слова руководителя историко-краеведческого музея школы №6 Натальи Малыновой.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции работа школьного музея в Реутове в привычном формате была приостановлена, она возобновится после снятия эпидемиологических ограничений.