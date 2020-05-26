РИАМО – 26 мая. Уже осенью должен состояться первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников, передает Федеральное агентство новостей.

По словам политолога Андрея Иванова, усилия министра обороны России Сергея Шойгу по наполнению российских вооруженных сил современным оружием нового типа приносят свои результат.

«Если испытания «Посейдона» пройдут удачно, субмарина будет готова к передаче ВМФ. Ее тестирование будет продолжаться еще полтора года. Впервые АПЛ была спущена на воду на заводе «Севмаш» в Северодвинске в апреле 2019 года», - говорится в сообщении.

Иванов уверен, что подводная лодка станет не просто очень мощным оружием, но и будет способна изменить баланс сил в геополитическом плане.

По словам Иванова, до сегодняшнего дня безусловным гегемоном на море были Соединенные Штаты. Теперь, по его словам, Россия может стать океанской державой.

Эксперт отметил, что на практике это означает, что в мире не будет ситуаций, когда Россию можно будет просто оставить в стороне от серьезных проблем. Это касается и ситуации вокруг Персидского залива, и в Южно-Китайском море, и в целом в Юго-Восточной Азии.

О разработке «Посейдона» президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в два года назад.