РИАМО - 26 мая. В центре столицы задержали подозреваемую в разбое женщину, которая напала с ножом на соседку и требовала вернуть ей деньги, якобы которые она у нее заняла, сообщается на сайте УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали женщину, подозреваемую в разбойном нападении», – рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

На Нижегородской улице москвичка с ножом пыталась отобрать деньги у соседки. С заявлением обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила, что на этой улице ее соседка напала на нее, при этом угрожая предметом, она требовала вернуть ей деньги.

Сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнюю подозреваемую в результате оперативно-разыскных мероприятий по адресу места происшествия.

Злоумышленница заявила, что она требовала у соседки вернуть долг, но потерпевшая сказала, что никаких денежных взаимоотношений между ними не было. Кухонный нож у женщины изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.