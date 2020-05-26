РИАМО - 26 мая. Глава Реутова Станислав Каторов проинспектировал работу городского МФЦ, который с 25 мая возобновил прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках поэтапного выхода из режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В регионе начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С понедельника в Московской области вернулись к работе многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. В рамках поэтапного выхода из режима самоизоляции МФЦ Реутова также открыл прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по предварительной записи», - говорится в сообщении.

В данный момент ведется прием заявителей по перечню из семи услуг, на втором этапе МФЦ увеличит количество оказываемых услуг до 51. Обращаться за их получением по предварительной записи смогут уже не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица. На третьем этапе центры начнут работать в обычном режиме.

«Вместе с коллегами проверили работу МФЦ Реутова с учетом новых стандартов безопасности: обработку поверхностей после каждого посетителя, соблюдение «перчаточно-масочного» режима. Лично убедился в том, что новые санитарно-эпидемиологические требования и стандарты соблюдены на 100%», - сказал Каторов.

На первом этапе многофункциональный центр в Реутове будет обслуживать порядка 200 человек в день в режиме «через одно окно». В день открытия, 25 мая, услугами МФЦ воспользовались 22 заявителя, во вторник на прием записалось почти 100 человек.

«На каждого заявителя выделен внушительный временной слот – 40 минут, этого времени достаточно для оказания услуги, с которой он обратился. Запуски второго этапа (увеличение количества услуг и начало обслуживания физических лиц) и третьего (полное снятие ограничений) будут напрямую зависеть от динамики распространения коронавируса в регионе», - добавил Каторов.

Записаться на прием в МФЦ можно по телефону: 8(800)550-50-30 добавочный 3-52289. Прием будет осуществляться с 08:00 до 20:00.