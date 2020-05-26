РИАМО - 26 мая. В центре столицы выставили на продажу здание площадью 200,3 квадратных метров с земельным участком площадью 170 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Объект расположен по адресу: Лучников переулок, дом 7/4, строение 3. Стартовая цена лота свободного назначения 37,2 миллиона рублей. Он находится в собственности города и расположен в пешей доступности от станций метро «Лубянка» и «Китай-город».

«Конкуренция за такую недвижимость находится на уровне двух-трех участников на лот. Единые объекты приватизации обычно востребованы у более крупного бизнеса, заинтересованного в эффективном использовании не только коммерческих площадей здания, но и прилегающей территории», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что объект в Лучниковом переулке может привлечь внимание большего количества предпринимателей. Этот лот продается посредством публичного предложения, при котором торги идут не на повышение, а на понижение цены. Окончательная стоимость лота при этом может снизиться на 50% от его первоначальной цены.

По его словам, лоты, в состав которых одновременно входят и здания, и земельные участки, не так часто появляются на торгах, но привлекают внимание инвесторов вне зависимости от своего расположения.

Среди плюсов этого лота Щербаков назвал его свободное назначение. Будущий победитель сможет открыть в нем офисное пространство, частную клинику или любой другой бизнес в сфере услуг.

Сейчас еще 10 единых объектов приватизации выставлены на городские торги. Посмотреть лотовую документацию объектов и их технические характеристики можно на Инвестиционном портале города Москвы. Организатор торгов - департамент города Москвы по конкурентной политике.