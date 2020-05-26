РИАМО - 26 мая. Несмотря на распространения коронавирусной инфекции, темпы работ по благоустройству Подмосковья не будут снижены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По благоустройству у нас большая программа: в прошлом году мы сдали порядка 50 объектов и в этом, примерно, таким же темпом идем. Несмотря на то, что был нанесен удар по нашему региональному бюджету, мы все равно справимся — может не сразу все, но обязательно в каждом городе», — сказал Воробьев.

Он отметил, что начнется большая программа по улучшению дворов региона, начиная от ям и заканчивая благоустройством. Реализация программы проходит с соблюдением всех мер эпидемиологической предосторожности.

По словам губернатора, в текущем году планируется обустроить 41 объект и реализовать пять лучших проектов-победителей конкурса малых городов и исторических поселений.

Жители Пушкина попросили благоустроить набережную реки Серебрянки на прямой линии с президентом Владимиром Путиным летом 2019 года, тогда же осенью общественное пространство было улучшено.

«Мы благоустроили набережную реки Серебрянка. Жителям очень нравится это место. Много времени проводят с детьми, с друзьями. Сейчас возможно гулять в масках», — отметил глава региона.

В рамках благоустройства провели реконструкция пешеходного моста, который соединяет два берега, обустроили детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Также проложили дорожно-тропиночную сеть, установили освещение, высадили цветы и кустарники, создали фотозону «Алые паруса».

На реке построили пирс для рыбаков и пирс для финиша километровой гребной трассы. Работы провели на территории 5,3 гектара.

«Больше года назад мы написали письмо. <...> Не было дорожек, заросли и трава некошеная, сейчас есть, где погулять. Много зон появилось новых, в том числе детская большая площадка. Также у нас здесь много рыбаков, для них тоже место сделали», — сказала многодетная мама из Пушкина Екатерина Неженцева.