РИАМО - 26 мая. Несмотря на распространения коронавирусной инфекции, темпы работ по благоустройству Подмосковья не будут снижены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что начнется большая программа по улучшению дворов региона, начиная от ям и заканчивая благоустройством. Реализация программы проходит с соблюдением всех мер эпидемиологической предосторожности.
По словам губернатора, в текущем году планируется обустроить 41 объект и реализовать пять лучших проектов-победителей конкурса малых городов и исторических поселений.
Жители Пушкина попросили благоустроить набережную реки Серебрянки на прямой линии с президентом Владимиром Путиным летом 2019 года, тогда же осенью общественное пространство было улучшено.
«Мы благоустроили набережную реки Серебрянка. Жителям очень нравится это место. Много времени проводят с детьми, с друзьями. Сейчас возможно гулять в масках», — отметил глава региона.
В рамках благоустройства провели реконструкция пешеходного моста, который соединяет два берега, обустроили детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Также проложили дорожно-тропиночную сеть, установили освещение, высадили цветы и кустарники, создали фотозону «Алые паруса».
На реке построили пирс для рыбаков и пирс для финиша километровой гребной трассы. Работы провели на территории 5,3 гектара.
«Больше года назад мы написали письмо. <...> Не было дорожек, заросли и трава некошеная, сейчас есть, где погулять. Много зон появилось новых, в том числе детская большая площадка. Также у нас здесь много рыбаков, для них тоже место сделали», — сказала многодетная мама из Пушкина Екатерина Неженцева.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии