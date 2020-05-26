РИАМО - 26 мая. Акция по сдаче плазмы крови прошла на площадке клуба «Мой социальный центр» в столичном Южном Бутове, донорами плазмы для больных с коронавирусом стали социальные работники, переболевшие Covid-19, говорится в сообщени московского оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

«Впервые сдаю плазму. Волнительно, но не страшно. Понимаю, как сейчас это важно для нашего города. Я думаю о том, что если не я пойду, то кто? Нужно начинать с себя. Надеюсь, моя плазма будет полезна тем, кто сейчас тяжело болеет», – сказала социальный работник филиала «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый» Мария Комарова.

До сдачи плазмы допустили тех, у кого выработался иммунитет к коронавирусу. Руководители всех центров социального обслуживания и округов поддержали своих сотрудников, желающих сдать плазму.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.