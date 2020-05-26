РИАМО - 26 мая. Свыше 5 тысяч раз обработали холодным туманом поезда ЦППК в мае в качестве дополнительной меры защиты пассажиров от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Ежедневно более 200 собственных поездов проходят такую обработку в депо, а также во время ночной стоянки в пунктах оборота.

«Дезинфекцию проводят с помощью мобильных генераторов, внутри которых под воздействием ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов», - говорится в сообщении.

Пар распыляют под напором воздуха на все поверхности в электропоезде. Технология позволяет бесконтактно обрабатывать даже труднодоступные места. Один вагон обрабатывают в течении 5-7 минут.

Дезинфектор абсолютно безопасен, его используют при обработке медицинских инструментов и при уборке в детских учреждениях.

Также в вагонах всех поездов ЦППК не менее трех раз в день моют полы и обрабатывают дезинфицирующим раствором двери, поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы. Во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха.

Пассажиров просят при поездке на общественном транспорте соблюдать социальную дистанцию.

С 15 апреля по передвижению по Москве необходим цифровой пропуск, который нужно привязать к своей транспортной карте.

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