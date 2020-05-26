РИАМО - 26 мая. Ремонт 435 километров пути планируют провести в этом году на Московской железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Этот ремонт нужен для обеспечения безопасности и надежности перевозок. Железнодорожникам также предстоит заменить 297 стрелочных переводов.

«В ремонтных работах будет задействовано 11 щебнеочистительных машин, 10 комплексов для выправки пути, семь машин для нарезки кюветов и семь комплексов для выправки стрелочных переводов», - говорится в сообщении.

40% от общего объема работ осуществят по технологии «закрытый перегон», когда путь, где проводится ремонт, закрывается для движения поездов. Движение поездов организовывается по соседним путям в реверсивном режиме. Такой способ позволяет повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

Чтобы работы минимально отражались на графике движения пригородных и пассажирских поездов, обновление путевой инфраструктуры проводится в технологические окна одновременно с обслуживанием устройств энергоснабжения, систем управления движением, а также линий связи.