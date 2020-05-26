РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Главгосстройнадзор Подмосковья разрешил продолжить работу офису продаж ООО «Самолет-Путилково» в Красногорске, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Главное управление государственного строительного надзора продолжает мониторинг застройщиков на соблюдение стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения COVID-19, действие которого теперь распространяется и на офисы продаж.

«Сегодня, 26 мая, заместитель начальника Главгосстройнадзора Валентин Набиков с рабочим визитом посетил два объекта: ООО «Самолет-Путилково» в Красногорске и ООО «СЗ Бухта Лэнд» в Одинцове. По результатам проверки оба офиса соответствуют стандарту и могут продолжить работу», - говорится в сообщении.

Застройщики создали все необходимые условия для соблюдения посетителями социальной дистанции, организовали ежедневный температурный фильтр и осуществляют расчеты только в безналичной форме.

С 25 мая в Подмосковье возобновилась продажа жилья в офисах, прилегающих к строительным площадкам. Данное изменение было внесено в постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева от 12 марта 2020 №108.

«Сотрудники Главгосстройнадзора продолжают осуществлять контроль за соблюдением новых требований. На сегодняшний день мы проверили порядка 25 офисов. Обращаю внимание застройщиков, что теперь выполнение санитарных требований обязательно не только на стройплощадке, но и в офисах продаж», - заключил начальник ведомства Артур Гарибян.