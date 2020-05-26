РИАМО - 26 мая. В горшечных растениях кампанулы из Нидерландов выявили карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, проверка была организована на фитосанитарном посту в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Партию растений задержали на контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные растения уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный калифорнийский трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен более чем на 250 видах растений. Паразиты питаются соком, повреждая листья, бутоны и цветы.