РИАМО - 26 мая. Следователи задержали пятерых подозреваемых в убийстве директора торгового цента в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
Инцидент произошел в июне прошлого года. В поселке Поварово Солнечногорского района неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте.
Также следствием была установлена ее причастность к организации разбойного нападения на потерпевшего, совершенное в 2017 году. Кроме того, были задержаны трое мужчин, совершивших это преступление.
При отработке непосредственных исполнителей убийства, следователи установили круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин возрастом от 32 до 44 лет.
Во время обысков у них нашли предполагаемое орудие преступления – пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия и другие вещественные доказательства.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения наказания.
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