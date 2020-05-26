РИАМО - 26 мая. Следователи задержали пятерых подозреваемых в убийстве директора торгового цента в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел в июне прошлого года. В поселке Поварово Солнечногорского района неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте.

«Благодаря грамотно проведенной работе следователей ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области по горячим следам удалось установить и задержать сожительницу потерпевшего. Ей было предъявлено обвинение в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении.

Также следствием была установлена ее причастность к организации разбойного нападения на потерпевшего, совершенное в 2017 году. Кроме того, были задержаны трое мужчин, совершивших это преступление.

При отработке непосредственных исполнителей убийства, следователи установили круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин возрастом от 32 до 44 лет.

Во время обысков у них нашли предполагаемое орудие преступления – пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия и другие вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения наказания.