РИАМО - 26 мая. Нежилое здание площадью около 700 квадратных метров в Нижегородском районе Москвы выставили на аукцион, говорится в сообщении пресс-службы Центра управления городским имуществом.

Здание находится недалеко от метро «Нижегородская» и МЦК «Андроновка» на улице Басовской, 10. Начальная стоимость – 42,1 миллиона рублей.

«Площадь здания – 688 квадратных метров. Двухэтажное здание 1961 года постройки сейчас находится в хорошем состоянии. В объект проведены все необходимые коммуникации – водопровод, отопление, канализация и электричество», - сообщил руководитель проектов Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Объект обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Благодаря свободному назначению, здание может быть использовано под офис или шоу-рум, как помещение под ритейл.

Район расположения имеет промышленный имидж, однако близость к ТТК усиливает потенциал офисно-административного использования. Начальная стоимость — 61 тысяча рублей за квадратный метр. Помещение готово к использованию.

Единственным минусом лота может стать расположение на «острове» между железных дорог. Прием заявок проводится до 11 июня, аукцион состоится 17 июня.