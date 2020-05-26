РИАМО - 26 мая. Сотрудники столичной Госавтоинспекции оперативно сопроводили до больницы женщину с маленьким ребенком, которому срочно требовалась помощь из-за проблем с дыханием, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в районе Варшавского шоссе. К полицейским обратился мужчина, который рассказал, что его восьмимесячная племянница испытывает проблемы с дыханием и ей срочно нужно попасть в больницу.

«Сотрудники ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и проследовали до медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

Девочке успели оказать своевременную медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.