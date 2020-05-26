РИАМО - 26 мая. В Москве начались подготовительные работы по строительству новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская на Савеловском направлении МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Новая станция расположена между Тимирязевской и Окружной на пересечении с Октябрьской железной дорогой.

«Новая станция на первом этапе будет состоять из одной платформы и наземного моста-конкорса для удобной пересадки на одноименную станцию метро Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской ветки», — говорится в сообщении.

Подъемы и спуски конкорса будут оборудованы эскалаторами и лифтами, что создаст безбарьерную среду при пересадке.

В перспективе на базе новой станции МЦД-1 будет формироваться транспортно-пересадочный узел, что позволит улучшить транспортную доступность и повысить мобильность населения.

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